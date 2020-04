Jeudi 9 avril, La grande confinade reçoit Romain Colucci, administrateur des restos du coeur

Quels justificatifs doivent présenter ou pas les bénéficiaires ou futurs bénéficiaires, comment fonctionnent les centres et dans quelles conditions durant le confinement ? Les restos du coeur ont encore besoin de monde et de bras pour répondre aux besoins des plus démunis, pour nous faire un point sur la situation, Romain Colucci, fils de Coluche et administrateur des restos est ce soir dans la grande confinade de France Bleu Roussillon.

L'auditrice de France Bleu Roussillon du jour s'appelle Noëlle, c'est un jour particulier pour elle, nous parlons aussi d'un concours en ligne pour Pâques avec Stéphanie Misme !

Le live du jeudi 9 avril à 17h :

Les restos du coeur

LES RESTOS DU CŒUR DES PYRENÉES-ORIENTALES : On compte sur VOUS !

27 rue Adolphe Monticelli

66000 - PERPIGNAN

Découvrez le site internet des restos des Pyrénées-Orientales

ad66.siege@restosducoeur.org

04.68.85.04.53 / 04.68.08.48.54

Quelques chiffres :

683 Bénévoles

11 716 Personnes accueillies

1 413 501 Repas distribués

La distribution alimentaire est maintenue dans tous les centres pendant la campagne d'été.

Les bénéficiaires ne pourront pas rentrer dans les locaux des restos pendant la crise sanitaire.

Le colis leur sera remis à l'entrée de chaque centre, la liste des produits disponibles étant affichée à l'extérieur des centres de distribution.

Il est possible de donner de son temps en devenant bénévole. Vous pouvez faire un don financier, en nature, et même en titres-restaurants !

Découvrez les modalités sur le site internet des restos

Horaires et Lieux de distribution :

SEMAINES IMPAIRES

Port-Vendres - Centre Culturel Mardi de 13h30 à 16h30

St-André - le Gymnase Mardi 10h30 à 12h30

St-Laurent 1 avenue Maréchal Delattre de Tassigny Mardi de 9h00 à 11h00 & 13h30 à 15h00

Perpignan Denis - 30 rue Joseph Denis Mardi & samedi de 13h00 à 15h30

Canet - 2 rue Eugène Sauvy Jeudi toute la journée

Céret - Ancienne gare Jeudi de 8h30 à 12h00 & 14h00 à 16h00 (fermé du 16/05 au 29/05 et du 03/08 au 30/08)

Perpignan-Torreilles Avenue du docteur Torreilles (quartier la Vigneronne) Mardi de 13h00 à 15h30 (fermé du 03/08 au 30/08)

Elne - place Pompe Grosse Mercredi de 9h00 à 11h00

Saint-Estève - rue du Ribéral ZA la Mirande Jeudi de 9h00 à 11h00

SEMAINES PAIRES

Ille-sur-Têt - 1 rue Chopin Mardi après-midi (fermé du 12/10 au 22/11)

Maury - ancienne gare - 145 Av Jean Jaurès Mercredi à partir de 13h30 (fermé du 31/08 au 18/10)

Perpignan-Cuvier - 7 rue cuvier Mardi de 13h30 à 17h00 et Mercredi de 9h00 à 12h30 (fermé du 03/08 au 23/08 et du 16/11 au 22/11)

Pia- salle Jean Jaurès - Avenue de Bompas Mercredi de 13h30 à 15h00

Prades - Bd de la gare Jeudi de 9h00 à 12h00 (fermé du 03/08 au 23/08 et du 16/11 au 22/11)

Perpignan Berges - 665 rue Aristide Berges Mardi & Samedi de 13h30 à 16h30 (fermé du 16/11 au 22/11)

Perpignan Renan - 2 rue Ernest Renan Mardi familles de 13h00 à 16h00 & Mercredi étudiants de 13h00 à 18h30

Saillagouse - Zone d'activité Sègre Vendredi toute la journée (fermé du 01/08 au 03/09)

TOUTES LES SEMAINES

Restos bébés Perpignan - 21 rue jean de la Fontaine Mardi & Jeudi 9h30 à 12h (fermé les 14/07 et 16/07, ainsi que du 21/07 au 15/09)