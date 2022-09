Joué-lès-Tours : Blagues à part, le premier grand festival de l'humour

Blagues à part, c'est le premier festival de l’humour de la métropole tourangelle, organisé par la ville de Joué-lès-Tours et AZ Prod avec France Bleu Touraine. Le festival se déroulera du 7 au 9 octobre 2022 à l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours.

Au programme de cette première édition, des artistes incontournables de la scène de l'humour, un tremplin d'humour ouvert aux jeunes talents. Les comédiens de la Ligue d’Improvisation de Touraine animeront aussi les trois soirées du festival.

Au programme de ces 3 soirées du festival Francois Xavier Demaison pour son nouveau spectacle "Dix vins" le vendredi 7 Octobre, FX Demaison nous parle avec passion de dix bouteilles et surtout de ses plus belles rencontres. En nous invitant à sa table, FX va titiller nos papilles et nos neurones. Ivresse de mots garantie. Vérino, le 8 octobre, avec son spectacle "Focus", dans lequel il a décidé de s’attaquer à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux, pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres. Alex Vizorek dans "Ad Vitam" le 9 octobre, il est de retour sur scène avec un sujet qui nous concerne tous : la mort … Il va repousser les limites de l’humour en explorant toutes les facettes philosophiques, psychologiques, physiques et culturelles de notre dernier souffle.

Ce festival sera l'occasion de découvrir et de rire avec les nouveaux talents du rire, Mouataz Guermah, Juloze, Marina Izarra et Cyrielle Knoepfel.

France Bleu Touraine sera en direct de l'Espace Malraux à Joué-lès-Tours entre 16 et 19h00 pour l'émission "J'serais pas étonné qu'on ferme".