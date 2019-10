Joué-lès-Tours – L’humoriste Nora Hamzawi présente son nouveau spectacle le 6 décembre 2019

Révélée par le festival Juste pour rire de Nantes en 2009 et mise en lumière avec ses chroniques à la télévision et à la radio, Nora s'amuse sur scène à pointer du doigt les travers de notre époque et de notre quotidien. Elle sera le vendredi 6 décembre 2019 à Joué-lès-Tours.