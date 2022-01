Journée spéciale Elodie Poux

Mercredi 19 janvier, Elodie Poux est l'invitée exceptionnelle de France Bleu Normandie. A partir de 8h30, l'humoriste sera au micro en direct dans les émissions de la radio.

Elle sera en spectacle le 5 février 2022 au Zénith de Rouen entourée de nombreux humoristes pour fêter les 5 ans du Théâtre à l’Ouest.

à réécouter Le Théâtre à l'Ouest fête ses 5 ans avec Elodie Poux et ses invités

Née dans l'Essone, animatrice périscolaire, c'est dans la banlieue de Nantes qu'Elodie a découvert la scène et débuté sa carrière d'humoriste en 2012. Depuis Elodie Poux a fait son chemin et remporté plus de trente récompenses dont le prix du jury France Bleu Haute-Normandie en mars 2014 lors de la soirée Tremplin humour au féminin à Maromme.

à lire Prix du jury France Bleu remis à Elodie Poux lors du Tremplin humour au féminin 2014

Écouter les émissions avec Elodie Poux sur France Bleu Normandie

Retrouvez l'humoriste dans le grand agenda de 8h30 à 9h, Côté culture de 9h à 9h30, Côté saveurs de 10h à 11h et dans l'Happy Hour de 17h à 18h.