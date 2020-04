"Radio Kutzu", le talk-show de France Bleu Pays Basque en facebook live ce jeudi 16 avril dès 18h

Depuis le début du confinement France Bleu Pays Basque n'a pas pu vous proposer son talk-show dominical "Radio Kutzu" avec Médéric Bouillon et tous ses chroniqueurs. Ce jeudi 16 avril de 18h à 19h Radio Kutzu revient dans une version Facebook Live. Une heure de rire, de chansons, de coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs, personnalités du Pays Basque. Pendant le confinement la fine équipe vous retrouve en direct vidéo depuis la maison pour 60 minutes interactives.

Radio Kutzu en facebook live !

Dans cette émission interactive, vous avez rendez-vous avec les défis de Christophe Daupes (1er Pottoka du nom), le blind test de la chanteuse Maider Cigarroa, les blagues du ténor Gorka Roblès et la musique de Gérard Luc. Médéric Bouillon et les chroniqueurs habituels de Radio Kutzu vous retrouvent ainsi dans une version : « Kutzu à la maison ! ». C'est à suivre depuis la page Facebook de France Bleu Pays Basque ou directement via le player ci-dessous.

Dès 18h, retrouvez Radio Kutzu en direct vidéo © Radio France

Vos commentaires en direct !

Ce moment de bonne humeur se veut interactif ! Maider et Médéric sont vos portes paroles et lisent vos commentaires et les jeux de l'émission vous sont bien évidemment destinés. Si vous souhaitez proposer des défis ou poser vos questions à l'équipe, n'hésitez pas !

Moment 100% détente et délires avec surprises au rendez-vous en compagnie de la bande des kutzu.