L'agricoolteur : l'agriculteur qui cartonne sur TikTok !

A l'occasion d'une spéciale "Ma campagne revit" dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission, Fabien Emo, le geek de l'équipe, vous a présenté Marco, plus connu sous le nom d'Agricoolteur ! Il cartonne sur le réseau social TikTok avec plus de 200.000 abonnés.

Au-delà de l'humour qui le caractérise, c'est aussi pour lui l'occasion de partager son quotidien et de montrer que son métier à évoluer et qu'on ne cultive plus comme avant.

Son quotidien mais aussi ses coups de gueules, comme cette vidéo où il réagi à un sac poubelle qu'il retrouve au milieu de ses champs :

