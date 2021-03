L'animateur Grégory Régnier sur le grill de l'Éclaireur

A l'occasion du départ de Grégory Régnier, animateur de France Bleu Saint Étienne Loire, pour la Cité des Anges pour de nouvelles aventures, rencontre avec ceux qui l'ont côtoyé pour le meilleur et pour le rire

Non pas 10 mais 8 années passées derrière le micro à Saint-Étienne... mais connaît-on bien Grégory Régnier ?

Il était une voix...

Grégory Régnier, intrépide animateur de France Bleu Saint Étienne depuis l'ouverture de cette locale de Radio France dans la Loire en septembre 2013 à 6h00 du matin, horaire auquel il n'a jamais dérogé pour le bonheur des auditeurs lèves tôt... mais qui peut dire qui est l'homme derrière le micro ? Que mange-t-il ? Que lit-il ? Que boit-il ? L'Éclaireur est allé à la rencontre de ceux qui le connaissent mieux que lui-même.

Poireaux et gingembre, un régime de champion

Direction le marché de la Place Jacquard de Saint-Étienne où se fournit régulièrement Grégory Régnier et notamment sur les étals de Bernard qui en connaît un rayon sur les légumes de saison comme sur le régime alimentaire du matinalier de France Bleu Saint Étienne Loire.

Trop de tanin le fait sombrer...

Après le plat de résistance principalement vegan, nous découvrons les breuvages préférés de Grégory Régnier pour accompagner sa cuisine ou ses moments de détente. Tony, caviste à Saint-Étienne, revient sur l'aspect bon vivant de l'animateur radio habituellement sobre.

Le roi du lever de (petits) pois

Si quelques rares excès ponctuent la vie de celui qui vous a réveillé chaque matin sur l'antenne de France Bleu Saint Étienne Loire, il n'est pas rare de le voir arborer une tenue saillante et aux couleurs très vives pour pratiquer du sport : gym douce, lever de fonte, pilate, cardio, aucune discipline ne lui résiste comme en témoigne son coach personnel.

Un homme aux multiples jaquettes

En plus d'être au fait de l'actualité ligérienne et altiligérienne, Grégory Régnier est aussi un lecteur assidu ainsi qu'un cinéphile. Passionné par le cinéma d'Hitchcock, les comédies françaises et les thrillers, nous découvrons les plaisirs à peine cachés de l'animateur du 6-9 de France Bleu Saint Étienne Loire grâce à Kévin, libraire stéphanois.

Bien sûr, tout ceci n'est qu'une mise en scène pour mieux honorer le grand sens de l'humour de Grégory Régnier ainsi que son sens de la camaraderie dont fait partie Raphaël Lacour, artiste imitateur qui s'est prêté au jeu des mille voix pour mieux rire de ce départ qui chagrine les forces vives de France Bleu Saint Étienne Loire... merci pour ta participation Raphaël !