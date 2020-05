Comment ça va Laurent Gerra ?

Avec plus de 180 représentations et après avoir rassemblé plus de 300 000 spectateurs à l’Olympia, au Don Camilo, au Théâtre des Deux Ânes, au théâtre Déjazet, au Casino de Paris, au Dôme de Paris-Palais des Sports, au Palais des Congrès et à travers toute la France, depuis l’été 2017, l'un des humoristes préférés des Français prolonge sa tournée en 2020 et revient à Paris avec le spectacle de la cuvée anniversaire de ses 50 ans.

Accompagné par ses 6 musiciens, l’imitateur parcourt de sa plume toujours aussi acérée ces 5 décennies avec des sketchs inédits et réactualisés en revisitant sans cesse sa vision de l'actualité.

Avec Benoît Prospero, Laurent Gerra évoque la diffusion de son dernier spectacle, ses projets et son retour sur les routes.