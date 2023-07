L'été des isérois et iséroises

Mickaël : Salut l’Isère et la classe moyenne ! Alors on a fait péter le PEL pour assister au concert de Mylène Farmer et on était extrêmement bien placés, groupama stadium, virage nord, tribune haute, en dessous de l'écran géant à côté de Michel et Jacqueline qui chantent faux. Vous me faites rêver.

Vanessa : C’est quoi cette bouée géante ?

**Mickaël ,**C’est pour déclarer la saison des gratteurs de piscine privées, des aficionados de la merguez pétanque à Bachelard, des bouées Gifis 17 euros, 17 min pour la gonfler, 17 min pour la trouer et du don du sang, ouverte !

Vanessa : Ah ? Vous comptez donner votre sang ?

Mickaël : C’est déjà fait, rien qu’hier je me suis fait sucer par un gonze en tenue de tigresse avec des jambes en angle droit, un moustique. Mais attention (accent espagnol) un mousticos que vive en un paîs magnifico dondé hay muchas humididas, la luna et les réservoirs d’eau de pluie. LiBeT y GaBet !!

...

Mickaël Bièche sera en spectacle à Varces.

Classe moyenne, le 23 septembre 2023 à l'Oriel de Varces : billetterie ici