L'Hiver du rire à Toulouse

En attendant le printemps (du rire) en partenariat avec France Bleu Occitanie, voici une idée sortie de dernière minute place du Capitole. A l'étage du Florida, le Roof propose des stands up. 30 minutes par artiste ce jeudi 9 décembre 2021 avec Yassir et Marine Ella.

Yassir Bouchnafa et Mary Dievart

Originaire de Toulouse, Yassir Bouchnafa s’essaye au Stand Up et développe son aisance scénique dans sa région natale. Il présente son premier spectacle « Rencontrons-nous » à guichet fermé à la Petite Comédie de Toulouse en 2020. Il rejoint ensuite la scène parisienne et se faite petit à petit une place dans les lieux emblématiques de la capitale : Barbès comedy club, Paname art café ou encore les Debjam du Jamel Comedy Club. Ce jeudi soir il est donc sur la scène du Roof du Florida devant une quarantaine de personnes. Il est l'invité de France Bleu Occitanie dans Circuit Bleu Côté Culture.

Interview Copier

Finaliste du tremplin du Printemps du Rire 2020, Yassir connaît bien cet événement qui se déroulera cette année du 11 mars 2022 au 10 avril. Plus de 80 spectacles et près de 170 représentations dans une quarantaine de salles situées aux quatre coins du département ! Elodie Poux, Baptiste Lecaplain, Paul Mirabel, Les Jumeaux... Tout le programme à découvrir ici.