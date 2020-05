"La Casa de Papel" Made in Ardèche !

Un court-métrage parodique réalisé à Colombier-le-Jeune durant le confinement.

Il a été conçu et réalisé par 6 amis, comédiens, chanteurs et réalisateurs, venus de Paris : Laurène Devienne, Florence Coste, Barbara Laurent, Roxane Le Texier, Pierre Nogueras et Sébastien Gill.

Venus pour un long week-end de 4 jours, ils sont finalement restés 2 mois confinés à Colombier-le-Jeune, dans la maison familiale de Laurène Devienne.

Fans de la série diffusée par Netflix, ils ont décidé de s'amuser en réalisant un court-métrage de 5 minutes parodiant "la Casa de Papel" avec les moyens du bord... Accessoires et décors 100% ardéchois.

Découvrez cette parodie intitulée "LA MAISON DE PAPIER"

Et vous retrouvez toutes leurs productions > ICI