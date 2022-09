La coupe Icare et la poste en chute libre.

En Isère, le personnel de la poste est en colère ! La coupe Icare sous la pluie ! C'est officiel, c'est l'automne...

Sauter en parapente ? Non, dieu merci... j’ai une vie plus palpitante. Ce qui est terrible avec la coupe Icard, qu’on soit dans les airs ou sur terre, on prend froid, c’est rempli de courant d’air. Le parapente, c’est le même manque de plaisir qu’un voyage Easy Jet avec un soupçon de mort imminente !

Jamais je ferai du parapente, j’ai ni l’étendoir ni le balcon pour faire sécher une voile !

Et encore moins, une Dacia Break pour transporter le sac ! C’est plus un sac qu’ils ont, c’est un Deliveroo, le bordel !

Le parapente, c’est quand même la seule activité où on te demande d’avoir un parachute de secours ! Même dans un Airbus Paris Rio,il ne t’en donne pas ! Ca veut dire qu’il y a plus de risques à voler en parapente au dessus du Touvet qu’en avion au dessus du triangle des Bermudes ! Très peu pour moi !