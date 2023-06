La défaite du FCG rugby

Salut l’Isère et tous les dépressifs du stade des Alpes, pour qui Perpignan Usap le moral.

vanessa : A la mi-temps, on s’est tous dit : "le FCG va gagner et Mickaël Bièche arrivera en caleçon dans le studio de la radio !"

Mickaël : Hélas, vous n’aurez pas cette chance. Et dieu sait, que lorsque je suis torse nu, les foules se déchaînent, les femmes hurlent, les body buildeur pleurent des larmes de protéines. Non, je déconne. Quand j’enlève mon t-shirt, ce sont les brioches Pasquier, Chabrior et Pitch qui hurlent, pleurent car moi aussi j’enrobe très bien mes tablettes de chocolat.

J’aurai adoré être à moitié nu devant vous ce matin…comme je l’avais promis ! Pardon aux auditrices de France bleu, à qui j’ai vendu du rêve, de la nostalgie. Oui, toi la ménagère iséroise, à la retraite, fan de météo de Jean Ckaude Killy et de photos de fleurs en tout genre sur Facebook.

Ce n’est pas ce matin que je vais relancer ta libido.

Vanessa : Mickaël, pas trop déçu par la défaite du FCG ?

Mickaël : Un peu. Mais heureux de voir les habitants de Grenoble tous réunis derrière une même cause ! On avait pas vu ça depuis l’arrivée de "Burger King" place Victor Hugo.

Même le maire de Grenoble était impressionné. On l’a entendu dire :"comment fait le FCG pour rassembler autant de gens derrière lui !" Et bien c’est simple "Eric", eux, ils respectent leur programme, gagnent des matchs et n’augmentent pas le prix des places !

Lors du drop de Barthélémy, ça se prenait dans les bras entre les gens de fontaine et de Meylan, d’Echirolles et de st-Ismier, de Chatte et Seyssinet, de La Tronche et Pelafol, Pute et Susville…

Vanessa : Merci Mickaël je crois qu’on a bien saisi l’image.

Mickaël : Désolé Vanessa mais les noms des villages en Isère c’est la misère. On a même vu dans le stade des gens de Livet et Gavet sourire ! Alors certains vous diront qu’on a pas su tenir le match, qu’on a fait des erreurs et que pour un joueur de Grenoble c’est très perturbant de voir sur les écrans du stade, un gars de Livet et Gavet sourire.

Je ne jugerai pas le jeu des grenoblois car j’ai arrêté le rugby en cadet en prétextant à mon coach de l’époque, Monsieur Mesny : "Au rugby on prend des coups et on se salit !"

Ce qui m’ennuie, c’est qu’à la sortie de ce match, la réalité vous foudroie ! Vous repensez au 25% taxe foncière, au 15 millions de rénovation de la tour Perret, à la déviation du Rondeau de ses morts. Et ce dimanche après-midi que vous allez passer dans la Bièvre, bloqué chez maman à cause d’une coulée de boue. A la sortie du stade, vous rentrez chez vous pour oublier cette défaite avec une bonne bouteille de whisky. Puis vous lisez dans le Dauphiné qu’un grenoblois a découvert la trace du Yéti.

Alors vous reposez immédiatement le whisky et vous brûler votre carte fidélité le vieux campeur en vous disant l’alcool, l’abus de randonnée, c’est dangereux pour la santé mentale et les Yetis ! Bref, je dédie ma chronique au FCG, qui méritait cette victoire ! C’est horrible d’être deuxième et de ne pas monter. C’est comme si toute l’année en terminale, tu avais 18 de moyenne, à l’épreuve finale tu échoues et tu dois tout recommencer ! Oui la pro D2 c’est aussi injuste que le bac.

Bravo au FCG de nous avoir fait vibrer jusqu’au bout ! Aller à l’année prochaine.

