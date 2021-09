La nouvelle scène de l'humour : qui est votre chouchou de la semaine ?

Du lundi au vendredi à 20h30 sur France Bleu, vous pouvez découvrir les nouveaux talents de la scène de l'humour. Venus des 4 coins de la France, recommandés ou non par des artistes confirmés, ces talents émergeants se présentent à vous dans un espoir fou... celui de pouvoir présenter leur spectacle dans une salle mythique parisienne au cours d'une grande soirée dédiée aux nouveaux talents découverts par France Bleu !

Influencez notre jury

Composé de professionnels de l'humour et de représentants de France Bleu, notre jury a un but : celui de trouver et mettre en lumière le prochain grand nom de l'humour, influencés par vos réactions. Pour ça, chaque semaine, nous vous proposons un récapitulatif des talents présentés au cours de notre quotidienne.

Lundi : Laura Laune vous a présenté Fabian Le Castel

Originaire de Mouscron en Belgique, il se spécialise dans l'humour caustique et l'imitation. Avec déjà deux spectacles à son actif, Fabian le Castel fait bel et bien parti de la nouvelle scène de l'humour. En 2018, nait le second spectacle de Fabian Le Castel, "Médisant de scène".

Mardi : Amelle Chahbi vous a présenté Camille Lavabre

Originaire de Marseille, Camille s’installe à Paris à 19 ans pour suivre une formation d’art dramatique. En 2017, elle découvre le standup.avec son premier spectacle intitulé Solitude partagé. La même année, elle devient la nouvelle Miss Météo Canal Plus.

Jeudi : Le nouveau talent Arthur Fournier

Lassé des journées passées sur Excel, Arthur a déserté l'open space pour la scène où il dissèque sans retenue le monde du travail 2.0. Passé par le Cours Florent et les plateaux d'humoristes, il allie stand up, personnages, musique et seul en scène pour un premier spectacle drôle et touchant intitulé "Le Statut de La Liberté".

Vendredi : Le nouveau talent Matthieu Penchinat

Il est à retrouver actuellement dans son spectacle Qui fuis-je ? au Théâtre du Marais : Matthieu veut faire du stand up, c'est pourquoi il vous propose une galerie de personnages. Dès qu'il veut parler de lui, il parle des autres. Tous ces personnages embarquent Matthieu dans une épopée burlesque, qui le mènera jusqu'à lui-même. Mais la route est longue et sinueuse dans la quête de soi !

Alors, qui a été votre chouchou de la semaine ? Dîtes-le nous juste ici :