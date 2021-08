La rentrée des "Brigades du Pire" c'est pour bientôt sur France Bleu Gascogne !

Les Brigades du pire : Roland Lastaste , maire de Roquepouy et Aimé Labatut son adjoint d'opposition

Geneviève Castay, Abel Ducournau, le Père Adrien Pouillet curé du village, Gaston Moustey le maire de la commune...une galerie de personnages hauts en couleurs, interprétés par Michel Casbas et Jérôme Destruhaut, vous invitent à passer une heure de détente avec les Brigades du Pire dans le petit village imaginaire de Roquepouy

Enregistrement en public des brigades du Pire

Les émissions des "Brigades du Pire" sont enregistrées en public dans les communes des Landes. Après une année confinée en studio pour cause de Covid, nous allons essayer de reprendre le rythme d'enregistrement en public en respectant le protocole en vigueur. Voilà pourquoi , associations , comité des fêtes , si vous voulez recevoir gratuitement un enregistrement des "Brigades du Pire" et vous offrir une belle soirée d'animation et de fous rires , laissez votre candidature par mail à l'adresse suivante : jerome.destruhaut@radiofrance.com

A très vite pour cette nouvelle saison !