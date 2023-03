Le 49,3 tu verras, tu verras - Billet d'humour

Salut l’Isère et la classe moyenne !

Vanessa : Mickael, vous êtes radieux quel est votre secret ?

Mickaël : La grève !

Vanessa : Et ça vous met de bonne humeur ?

Mickaël : Oui ça signifie la fin d’une ère, celle du "Politico Jurassique" ! On déjà connu la disparition du Kervielosaures à grandes dents, du Stroskanosaure à grande queue, bientôt c’est la fin de l’herbivore détruisant l’écosystème des nouveaux propriétaires, le Piollodocus et dans quelques heures ça sera au tour du Bornosaure à grande lunette !

Vanessa : Vous y allez fort depuis quelques jours !

Mickaël : Normal. Regardez l’hémicycle la semaine dernière, c’était la cour des miracles. Bras d’honneur, ça dort, pancartes démocraties à l’envers ! C’est ça le gouvernement ? En Isère c’est la même. Oui, l’écologie c’est important mais c’est pas en augmentant les impôts que tu sauves des arbres ! D’ailleurs sur le Monopoly édition Grenoble, la case impôts à été remplacée par la case 25 pour cent de taxe foncière. Oui, la politique c’est un jeu de société et comme au Uno on ne comprend jamais les règles ! "La retraite +2". "Le prix de l’électricité alors qu’il y a pas eu de surcharge, +4"." Le vote sur la reforme des retraites, contre uno". Fin de partie, le jeu est terminé. On ne veut plus jouer avec les politiciens.

D’ailleurs je leur dédie à tous et toutes cette chanson qui s’intitule : "49,3, tu verras, tu verras".

Ah, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras. Le gouvernement, c'est fait pour ça, tu verras, p’tit grenoblois. Ils ont le 49,3 nous donnant la leçon En nous tapant sur les doigts, tu verras, ça passera ! T’auras pas ta maison avec des tuiles bleues Taxe foncière, pas de retraite, ruiné avant d’être vieux. Des hivers manifestant, pour les comptes des syndicats. Et on t’endormira, tu verras, tu verras Le devoir accompli, couché devant l’état. Avec dans nos greniers, nos pancartes et nos voix. Et tes beaux projets pour ce monde.

Ah, tu verras, tu verras, tout recommencera, ils ont le 49,3 La politique, ça marche comme ça, tu verras, p’tit isérois. Tu verras leurs promesses fondre comme neige au soleil. Couler sur tes droits, l’archange du réveil. Et on se réveillera, tu verras, tu verras. Avec plein de nouvelles lois, ah, le joli forçat. Qui réveillera la colère dans le fond de nos voix. Mais ça sera trop tard, tu verras, tu verras. On en dormira pas, tu verras, tu verras. Même en rêvant la paix dans le coeur de ces lois. Jusqu'au matin du nouveau monde.

Ah, tu verras, tu verras, tout recommencera, ils ont le 49,3. Le diable est au sénat, tu verras, tu verras. Ils feront les voyous avec Bornes en fourre tout. Ils taperont fort sur nous, car ils ont ce truc là. Potter le quai 9,3/4, Macron le 49,3. Borne pour cape d'invisibilité, il aura. Ca nous rendra furieux, Wingardium Leviosa. Contre l’état, contre tous et surtout contre moi. D’avoir voté pour toi, mon coeur, manifestera. Car le pouvoir et l’ego c'est fait pour que les lois envahissent le monde.

