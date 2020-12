Le bêtisier 2020 (1ère partie) de France Bleu Gironde.

Pendant toute la durée de ces vacances de fin d’année, pour refermer 2020 pas toujours très drôle, et pour vous faire sourire, France Bleu Gironde vous propose son bêtisier. Entre bafouilles et lapsus, cette année aura été riche en "raté" pour les animateurs et journalistes de votre radio préférée.