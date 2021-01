Le bêtisier 2020 (2ème partie) de France Bleu Gironde.

Pendant toute la durée de ces vacances de fin d’année, pour refermer 2020 pas toujours très drôle, et pour vous faire sourire, France Bleu Gironde vous propose son bêtisier. Entre bafouilles et lapsus, cette année aura été riche en "raté" pour les animateurs et journalistes de votre radio préférée.

Les joies du direct et ces dérapages, ces glissades, ces lapsus et parfois ces petits chambrages gratuits qui nous font toujours rire entre collègues. Toute cette année encore on s'est bien amusé sur France Bleu Gironde, et on a de quoi vous proposer cette semaine encore un bout de bêtisier de cette année 2020. Vous allez voir que parfois, les relations entre collègues sont compliquées à l'antenne !

Petits chambrages entre amis Copier

Parfois, dans la précipitation, les animateurs peinent à remettre tous les noms dans le bon ordre.

Erreur sur la personne Copier

Le télétravail, ce n'est pas toujours facile. Imaginez vous à la maison avec tout un matériel de radio, façon la série "les Intrépides" pour ceux qui ont la référence. Forcément quand on voit un micro et un casque et qu'on est enfant, on a envie de participer à l'émission et ça laisse quelques moments "tout mignon".

Télétravail Copier

En studio aussi on n'est pas à l'abri d'un dérapage, on vous fait entrer dans les coulisses de France Bleu Gironde.

Les coulisses de France Bleu Gironde Copier

Et on termine le bêtisier de l'année 2020 avec quelques bonnes bafouilles sélectionnées par Marie Rouarch