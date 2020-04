Le boulot de ces 2 côte-d'oriens confinés : être devant un public

C'est ouvert même quand c'est fermé ! Retrouvez en exclusivité sur francebleu.fr l'ambiance et les habitués d'Open Bar pendant le confinement. La recette reste la même : des côte-d'oriens, des humeurs et de l'air du temps !

Tout au long de l'année on a l'habitude de se retrouver pour de longs échanges et une émission quotidienne de discussions sur l'actu de la Côte-d'Or et l'air du temps du moment.

Avec les circonstances actuelles c'est un peu compliqué à faire mais ce n'est pas grave, on prend quand même le temps de prendre des nouvelles des barrés qui nous accompagnent et nous font confiance tout au long de l'année.

Comment vivent-ils ce confinement loin des foules en délire ?

Aujourd'hui nos deux compères, tout en évoluant dans des univers complètement différents, sont tous les deux habitués à évoluer devant un public. L'un est auteur, compositeur et interprète. Il nous fait chanter depuis des années sur des rythmes pop-rock. L'autre est animateur d'évènements culturels et sportifs. Il est notamment la voix du DFCO au Stade Gaston-Gérard.

Open Bar Expresso #8 à écouter en intégralité

Open Bar Expresso avec Filansen et Anthony Buonocore Copier

C'est aussi l'occasion de leur demander si ils étaient déjà restés 2 mois entiers (on imagine que tout va bien et qu'ils pourront se déconfiner dès le 11 mai) en Côte-d'Or ?

Au bout du fil :

Anthony Buonocore - Animateur d’événements et speaker du DFCO

Filansen - Auteur compositeur et interprète

Filansen en live sur Facebook :