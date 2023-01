Le pire réveillon de l'Isère !

Que cette année vous apporte de la moutarde en rayon, des conducteurs roulant à 70 sur une rocade limitée à 70, un amour éternel pour les travaux du rondeau et du pouvoir d’achat pour tous les Gilet Jaune qui ont hérité d’un magnifique abris de jardin à 11k EUROS qui accueille autant de personne que le musée de la charentaise !

ⓘ Publicité

Et bonne année Vanessa, bienvenue en Isère et comme on dit chez nous !

Quand on arrive à Grenoble, on pleure trois fois, une fois quand on arrive à passer le rondeau, une fois quand on cherche une place en centre ville, et une fois quand ta voiture a brulé et que tu viens de passer devant le panneau Grenoble ville apaisée !

Vanessa : Merci et bonne année Mickaël, votre soirée du réveillon c’est elle bien passée ?

Bof !

Ca se sent que j’approche des 40 ans, j’ai des amis aussi porteur d’espoir qu’une huitre un 25 décembre, aussi festif que la fête des tuiles et aussi libre que le parking docteur martin un samedi après midi ! Le 31 à midi, zéro invitation !

Tous mes amis sont atteint du syndrome Laurent Wauquiez ! Ils refusent de célébrer les voeux pour sauver la planète…ou pour simplement se donner bonne conscience après de nombreuses soirées au sommet, un peu trop arrosées !

www.mickael-bieche.com

Retrouvez Mickael Bièche sur scène à Lyon du 4 au 7 janvier à l'Espace Gerson !