Le Sète Comedy Show entre en scène au Théâtre de la Mer

Le Théâtre de le Mer accueille la première édition du Sète Comedy Show, ce samedi. Au programme, un joli plateau de six humoristes.

Si l'été sétois est rythmé par les festivités liées au centenaire de la naissance de Georges Brassens, il l'est aussi par les activités de Neo Prod. Le 12 août dernier, la société dirigée par Nordine Oulhadj et son équipe était à l'initiative d'une grande soirée consacrée à l'hypnose, avec à la baguette Hicham Benjoudar. Un spectacle intitulé "Gare au gorille : Brassens sous hypnose", organisé sur le Roquerols.

Ensuite, le 20 août, un second événement de taille : le concert du rappeur, chanteur et danseur algérien Soolking, avec Lyms et Miguel Kembo en première partie. Deux premières réussites qui en appellent une autre, puisque Neo Prod propose ce samedi un troisième événement.

Cette fois, six humoristes pour la première édition du Sète Comedy Show. Dans le magnifique écrin que constitue le théâtre de la Mer, Redouane Bougheraba, Houria les Yeux vert, Hakim Jemili, Djimo, Ichem Boogy & Ariles monteront sur scène pour enchaîner les stand-up.

Les places sont disponibles sur le site internet de Neo Prod. Les portes ouvriront à 19h30 et le spectacle démarrera à 21h. Le Pass sanitaire est obligatoire : vaccination complète ou test PCR de moins de 48h.