Les consultations du docteur Mabouille

Les consultations du Dr Mabouille Copier

Figurez-vous que ces derniers jours, du haut de ses 7 ans et demi, le fiston s'improvise psychologue. Une thérapie brève et dynamique pour soulager les troubles somatoformes de sa maman. De quoi je parle ? Dans un jargon moins médical, après 5 semaines de confinement, je tourne hypocondriaque.

Je ne l'ai jamais été mais à force d’écouter la radio, de regarder la télé et d'appeler mes copines bipolaires, j'ai l'impression d'avoir toutes les maladies du monde et bien évidemment le Covid-19.

Mais heureusement, encore une fois, ma progéniture est tellement plus sage et raisonnée que moi. Toujours un petit mot rassurant et un diagnostic clair et sans appel. Quelques exemples :

Regarde mes yeux, Chéri, Ils sont tout gonflés ? C'est pas normal non ? Diagnostic docteur ? « Maman tu as des lunettes et tu ne les mets pas sous prétexte que ça te vieillit, faut pas chercher plus loin »

Chéri ? J'ai lu sur Doctissimo qu'avec le Covid-19, il y a maintenant des symptômes dermato et Regarde, j'ai pleins de boutons et des plaques rouges sur le visage. C'est pas normal non ?

« Ah ça, Daddy serait là (Daddy c'est ma mère), elle te dirait que tu manges trop de charcuterie et de chocolats ».

Encore gagné docteur Mabouille.

Docteur Mabouille, c'est le surnom affectueux que je lui ai donné. Je vous jure, à l'issue de cette crise sanitaire sans précédent, je le colle en stage à Bichat, il est mûr.

Docteur Mabouille, j'ai une migraine affreuse ce matin, vous croyez que je développe quelque chose ?

« Je crois surtout maman que la bouteille de blanc toute seule a l’apéro hier soir c’était trop. Un doliprane et on en parle plus. »

Et quand j'ai failli appeler SOS Médecin quand j'ai senti mon nez se boucher et qu'il m'a répondu « T'es sérieuse Maman ? tu crois pas qu'ils ont mieux à faire ? » Franchement J’étais à deux doigts de lui tendre ma carte vitale et de lui dire merci pour la consult’.

Et puis qui dit hypocondriaque dit aussi quelques clics dans la journée, sur des sites de santé, pour être sure que je ne couve rien de grave. Mais là aussi docteur Mabouille est intervenu : « Maman, tu me dis souvent de ne pas croire a tout et à n'importe quoi. Tu fais quoi toi là ? »

Il a raison, encore. Alors au lieu de lire tout et n'importe quoi sur le net, ce soir avant de se coucher, je lui lirai le malade imaginaire.