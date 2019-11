Samedi 30 novembre 2019, au Gymnase Les Églantines de Tourlaville se joue une partie de tennis de table hors du commun. Les As du Ping est un spectacle mêlant humour et prouesses techniques, une rencontre entre 2 grands champions.

Les As du Ping, le 30 novembre à Tourlaville avec France Bleu Cotentin

Tourlaville, Cherbourg-en-Cotentin, Manche, France

Les As du Ping est un spectacle humoristique où 2 grands champions de tennis de table se mettent en scène.

Jacques Secrétin , champion du Monde, 17 fois champion de France et Thomas Bouvais n° 2 mondial handisport, 12 fois champion de France se retrouvent autour de la table dans un spectacle où se succèdent prouesses techniques, musiques, gags, fous rires et participation du public.

Les As du Ping à Tourlaville en pratique :

Samedi 30 novembre 2019 à 20h30 au Gymnase Les Églantines -101-181 Rue Vieille Rue 50110 Tourlaville.

Tarifs : 8€ en tribune ou 12€ autour de la table

Billetterie sur le site du Club de Loisirs Tourlaville Tennis de Table