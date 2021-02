Les éditions Hahaha déconfinent une troisième version du parcours des confinés

Marc Balland et Patrick Francois ont imaginé et conçu pendant le premier confinement le "parcours du confiné", une sorte de jeu de l'oie qui surf sur l'actualité et donc sur la crise sanitaire. Alors que le jeu est en vente depuis le mois de Juillet et a déjà connu une mise à jour, les deux créateurs, ont eu l'idée d'une 3e version actualisée. Le concept du jeu est très simple : Comme son nom l'indique, il s'agit d'un parcours semé d’embûches pour espérer enfin sortir du confinement. Il suffit pour jouer de lancer un dé, et l'on progresse en fonction du résultat. Car il y a des pièges tout au long du parcours qui peuvent retarder votre sortie du confinement.

Un jeu qui colle à l'actualité

À la sortie de la première version, on y retrouvait des personnages comme Agnès Buzyn, ou encore Edouard Philippe mais comme tous les deux ne font plus partie du gouvernement, les créateurs ont eu l'idée d'actualiser les personnages. Vous retrouverez dans le jeu dorénavant Olivier Véran, ou encore Jean Castex . Le jeu connait un véritable succès depuis son lancement. Patrick François, l'un des créateurs nous a même dit que le Professeur Raoult avait apprécié ce jeu.

Si vous voulez vous déconfiner, dans le jeu de société en tout cas, vous pouvez retrouver le parcours du confiné à la boutique du salon du livre illustré de Thenon ou le commander auprès du site de la maison "Hahaha-Edition". L'argent récolté permettra à la maison de financer le prochain salon du livre illustré de Thenon.