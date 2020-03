Les humoristes à voir ou à revoir pendant votre confinement

On rit ensemble sur France Bleu Azur, France Bleu Provence et France Bleu Vaucluse

Le rire ça fait du bien !

C'est vrai que depuis quelques jours on tourne en rond, avec les enfants qui courent partout dans la maison, il faut faire les devoirs, passer des coups de fil aux parents, aux grands parents... se donner rendez vous pour des apéros en vidéo !

Finalement on ne s'ennuie pas, mais on a quand même besoin de se détendre et de rire un peu.. Il faut le dire, on n'a jamais eu autant envie de descendre de chez sois, alors, pourquoi pas regarder les éternels Inconnus avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus :

Peu importe pourquoi faire, tant qu'on descend à un moment.

Alors que les concerts des artistes confinés s'enchaînent, les humoristes ne manquent pas à l'appel ! Une humoriste qui va vous plaire si vous aimez l'humour "Trash" : La Bajon qui s'inspire du quotidien et de l'actu avec le télé-spectacle en confinement ..

Sinon, il y a le Youtubeur NORMAN que vos ados adorent, avec sa vidéo sur le confinement, qui fait une analyse des attestations de sorties...

Pour avoir des conseils sur quoi faire sur le confinement, Mathieu Madénian vous propose un journal du confinement, un Strip poker avec votre famille. Bonne ou mauvaise idée à vous de juger...

Et puis allez pour finir, parce que c'est inévitable d'y penser quand on fait le prof à la maison pour ces enfants.. On ne se lasse pas de regarder Eli Kakou - Les Profs :

On peut dire, que l'humour aussi est un virus contagieux... Prenez soin de vous et RESTEZ CHEZ VOUS !