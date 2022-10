Les JO d'hiver asiatique en Arabie saoudite, la blague !

- Mickaël : Les Jeux Olympiques d’hiver asiatique se dérouleront en Arabie saoudite ! Ah ! on en dit des conneries quand on a bu !

- Eddy : Je vous coupe, mais la proposition de l’Arabie saoudite pour organiser les jeux olympiques asiatiques, c’est très sérieux.

- Mickaël : Vous voulez dire que c’est pas un alcoolique qui a lancé l’idée ?

- Eddy : Non je vous promets que l’idée est sobre !

Sobre oui mais énergiquement parlant c’est la gueule de bois ! Moi on me demande de dormir à 19 degrés en octobre, d’avoir une poubelle je trie, une poubelle tout venant, une poubelle pour l'au-delà, les cendres de mamie et eux ils vont construire une station de ski en plein milieu d’un désert !

Ces gens là, il savent ce que c’est que de rouler avec une pastille crit'air 4, de bouffer des falafels à la cantine et d’avoir une poubelle à déchets alimentaires dans un T2…le bioseau un buffet à volonté pour moucherons, tu l’oublies une semaine tu développes un nouvel écosystème, quand tu l’ouvres, tu prends en pleine gueule toutes les plaies d’Egypte !

Attendez en Arabie saoudite, y a pas de neige ? Y a surement qu’un tire fesse sur le Mont Arafat ? Et encore moins de ski bar ? En fait l’Arabie saoudite c’est saint Nizier du Moucherotte !