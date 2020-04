Les petits papiers

Prenons comme chaque weekend à cette heure-ci, des nouvelles de Géraldine et de son fils.

Télétravail et post-its Copier

Après 5 semaines de confinement avec lui, j'ai identifié les quelques sources de conflits, et le télé travail en est une. Alors Oui maman ne sauve pas le monde, ne s'occupe pas de la compta d'une grosse entreprise, ou ne cherche pas dans sa cuisine un vaccin contre le Covid, mais derrière une émission de radio c'est plusieurs dizaines de coups de téléphone. Autant de mails à envoyer, et suffisamment de force et d’énergie pour ensuite écrire avec, tant qu'à faire, du sourire. Et tout ça avec un bonhomme de 7 ans et demi dans les pattes ce n'est pas toujours facile.

Alors lundi à l'annonce sans surprise du prolongement du confinement, il a fallu réfléchir à une stratégie.

Changement de méthode : fini les quarts d'heure de boulots par ci par là entre les devoirs et la cuisine, au risque de tout mélanger et de devoir tout recommencer.

10h-12h, Maman bosse enfermée dans sa chambre. Mais pour y arriver, on a redécoré l'appartement : c'est dorénavant le royaume du post-it. Dans la salle de bain sur le dentifrice, un post-it lui rappelant de laver le lavabo après son brossage de dents. Et comment a-t-il pensé au brossage de dents ? Grace à un autre post-it, celui-ci collé sur sa caisse de jouets avec écrit dessus : brossage des dents d'abord. Dans le frigo, pareil, des post-it l'informant selon l'heure s’il y a droit ou pas.

Pour la télé par contre, pas de post-it j'ai enlevé les piles de la télécommande. Oui c'est radical mais ça marche, et comme je travaille avec un casque, je ne l'entends pas se plaindre

Et au cas où : sur la porte de ma chambre transformée encore pour un mois en bureau est écrit « maman travaille, ne pas déranger. La réponse à ta question et certainement ici ». Là aussi un large choix de post-it :

Au linge ; regarde sinon sous ton lit ; un fruit ; oui tout à l'heure ; je ne sais pas encore ce que l'on mange à midi ; dans ta chambre ; placard du bas ; non ; moi aussi je t'aime

Est-ce que ça marche ? Verdict le 11 mai. Au réveil, j'aurais peut-être un post-it sur le frigo avec écrit dessus. « Maman je suis parti à l’école tout seul, repose-toi, je t'aime ».