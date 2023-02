Lillarious, le festival d'humour est lancé

"APOCALYPSE LOL", PAR LE NOUVEAU PHÉNOMÈNE BELGE DE L’HUMOUR : GUIHOME !

GuiHome, l'humoriste

LILLARIOUS s’ouvre avec GuiHome, la star belge des réseaux sociaux, qui va

opérer un transfert inédit et remarquable vers la scène du Sébastopol : son

premier gala sera pré-apocalyptique « avec des Belges et des Français dedans ».

"2056 – Des relents de fin du monde ont envahi la planète. Enfermés depuis des semaines dans une cave transformée en bunker, un groupe d’humoristes issus de la scène et du web,

emmené par GuiHome, tente de survivre alors qu’ils sont coupés de leurs abonnés sur les

réseaux sociaux. Comble de l’horreur, le groupe est composé de Belges et de Français...

Quoi de pire pour un Belge que de finir sa vie enfermé avec un Français ? Plutôt crever !

Lors de leur ultime soirée, ces survivants vont se taper dessus à coups de bonnes vannes. Et

si l’humour était la seule arme utile lorsque tout explose ?"

Une sélection d’artistes monteront sur la scène stand-up : Nico en vrai, Dyhlan Fat, Dena, Felix Radu, Le Cas Pucine, Roman Doduik, Alex Fredo et Marina Cars.

6 FÉVRIER À 20H30, THÉÂTRE SÉBASTOPOL PLACE SÉBASTOPOL, LILLE

"LILLARIOUS AR* STUDIOS" À WESTFIELD EURALILLE

Lillarious

Sans blague ! Ça vous dirait d’embarquer dans les coulisses d’un grand festival

d’humour ?

Vous rêvez d’échanger avec les rois du stand-up, côté scène ou côté loge, ou

juste après le spectacle au bar VIP ? Alors bienvenue aux Lillarious AR* Studios

by Westfield Euralille : une expérience aussi drôle que futuriste pour découvrir,

en réalité augmentée, tous les secrets des backstages de Lillarious !

Grâce à votre smartphone, partez à la découverte de 4 univers emblématiques

d’un festival d’humour en suivant les hologrammes de Grégoire Furrer, créateur

du célèbre Montreux Comedy Festival, du célèbre Youtubeur Guihome et

des humoristes Wary Nichen et Yacine Belhousse

DU 8 AU 11 FÉVRIER, DE 11H À 19H, WESTFIELD EURALILLE

100 AV. WILLY BRANDT, LILLE

LA GRANDE CONFÉRENCE LILLARIOUS

"HUMOUR WORLD TOUR"

JOYEUX BIN KABODJO

L’HUMOUR, ARME DE COHÉSION MASSIVE À L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE ?

Grand conférence avec:

- SERGUEÏ JIRNOV, Ancien espion russe du KGB, expert en renseignement et en relations internationales.

Quelle est la place de l’humour au milieu du conflit russo-ukrainien ?

- JOYEUX BIN KABODJO, Humoriste et comédien, Promoteur du festival Zero Polémik et

Directeur de l’Espace Culturel Kwetu Art.

"L’humour peut-il rapprocher des ethnies qui se haïssent au Congo ?"

- SONY CHAN Humoriste et chroniqueuse radio et TV.

Peut-on vraiment dire tout ce qu’on veutsur la Chine ?

- KAMEL ABDAT Enseignant en Littérature à l’Université d’Alger, humoriste spécialiste

de l’humour post guerre civile en Algérie.

De quoi rit-on de l’autre côté de la Méditerranée ?

- ANNE CHAMAYOU Professeur de Littérature française à l’Université de Perpignan Via Domitia.

Y a-t-il une culture européenne de l’humour ?

- YACINE BELHOUSSE Humoriste et réalisateur du documentaire

“Voulez-vous rire avec moi ce soir” sur Netflix.

Mon tour du monde de l’humour.

Pour tenter de répondre à ces questions, Lillarious fait le tour du monde de l’humour avec

Laurent Haug conférencier en innovation

8 FÉVRIER À 19H00, LILLE GRAND PALAIS AUDITORIUM MARIE CURIE - 1 BD DES CITÉS UNIES, LILLE

LA LEARNING EXPEDITION HAUTS-DE-FRANCE

Le spotlight à lille

UN CASTING, UNE FORMATION, DES RÉVÉLATIONS Immersion dans les coulisses du métier d’humoriste du 6 au 10 février

LILLARIOUS a lancé son grand casting 2023 dédié à tous les humoristes en herbe.

Parrainé par la Région Hauts-de-France, avec le soutien d’Entreprises et Cités.

Sous le feu des projecteurs, 12 candidats bénéficieront d’une Learning Expedition : une formation d’une semaine au métier d’humoriste, avec des professionnels du stand up, des ateliers de coaching, d’écriture humoristique, d’improvisation, encadrés par l’équipe du Montreux Comedy et l’Académie d’Humour.

LE 10 FÉVRIER, SPECTACLE RÉVÉLATION AU SPOTLIGHT !

Les candidats se produiront devant le jury, composé de l’équipe du Montreux Comedy Festival et de l’Academie d’Humour, pour une représentation finale sur la scène du Spotlight devant un public de 150 personnes. Un candidat sera sélectionné pour faire la première partie du Montreux Comedy Festival en 2023, la scène mythique du stand-up !

10 FÉVRIER, À 19H, SPOTLIGHT 100 RUE LÉON GAMBETTA, LILLE

PÉPITES DE L’HUMOUR FRANCOPHONE

Wary Nichen - BENJAMIN BOCCAS

UN SPECTACLE INÉDIT AVEC DES ARTISTES ISSUS DES 4 COINS DU MONDE

Les pépites seront de retour à la Comédie de Lille les mercredi 8 et jeudi 9 février 2023. Pour cette nouvelle édition, 15 artistes francophones repérés par la cellule détection du Montreux Comedy prendront les commandes de deux soirées exceptionnelles. Présenté par Wary Nichen, nomade de l’humour, et mis en scène par Thierno Thioune, ce tour du monde du rire de l’humour promet de faire voyager les spectateurs à travers le monde !

- JULIE CONTI (Suisse) le 8 et 9 février 2023

Avec son humour engagé caractérisé par une obscénité positive, Julie Conti est une pépite

pleine d’ironie qui aime jouer avec son public.

- QUENTIN FRIBURGER (France - Indonésie) le 8 et 9 février 2023

Expert du point de vue extra-terrestre, Quentin fait le pari qu’il parviendra à vous faire changer d’avis en mélangeant sarcasme, science et folie.

- MICHAEL SENGAZI (Rwanda - Burundi) le 8 et 9 février 2023

Jeune créateur du groupe de Stand-Up à Kigali le « Comedy knights », il aspire à faire partager son art de réunir les gens malgré les différences sous toutes les formes !

- FLORENT LOSSON (Belgique) le 8 et 9 février 2023

Après avoir mis le monde du rire belge d’accord dès ses premières scènes, l’humoriste et chroniqueur mélange l’absurde et la bienveillance pour emporter son public.

- JALIL TIJANI (Maroc)le 8 février 2023

Avec sa plume aiguisée et son esprit satirique, Jalil donne vie à une galerie de personnages

imaginaires et pourtant plus vrais que nature .

- JUSTE PARFAIT (République du Congo) le 8 février 2023

Animé par sa passion de l’humour et l’esprit de partage, Juste Parfait est un comédien et formateur qui aime faire rire son public présent dans le monde entier, y compris

dans le Nord de la France !

- SANDRA MISO (France) le 8 février 2023

Avec son humour généreux et exubérant, Sandra dépeint des portraits édulcorés des gens qui l’entourent et ses expériences de vie loufoque avec un regard frais, pétillant et un certain franc parler !

- STÉPHANIE MACHART (Nord de la France) le 8 février 2023

Le jour, Stéphanie occupe un poste à responsabilité à la DRH d’une grande entreprise. Le soir, elle occupe les scènes ! Elle participe à la première édition de la Learning Expédition de Lillarious : une réussite car elle est de retour !

- JEAN-CLAUDE MUAKA (France) le 8 février 2023

Grâce au succès apporté par les chroniques de son personnage Coach Muaka, Jean-Claude intègre ensuite le Jamel Comedy Club pour faire rire son public avec un humour musclé !

- GARIHANNA JEAN-LOUIS (Canada - Haïti) le 9 février 2023

Garihanna est une humoriste, comédienne, formatrice et conférencière qui aborde l’humour avec un regard ouvert sur le monde, tout cela accompagné d’une touche colorée, fraiche et énergique !

- NIKOZ (Belgique) le 9 février 2023

Nikoz raconte ses anecdotes de vie, parfois bembarrassantes. Si vous n’êtes pas convaincus, pensez à ses parents à qui il a dit : “non mais t’inquiète j’arrête mes études le stand up ça va marcher“.

- AYOUB MARCEAU (France) le 9 février 2023

Membre de la Troupe du Jamel Comedy Club, Ayoub Marceau enchaîne les réussites du théâtre jusqu’au cinéma. Avec son style unique et décalé, il réserve un spectacle à pleurer de rire.

- KAMEL ABDAT (Algérie) le 9 février 2023

Amoureux de la scène, Kamel Abdat a transformé sa passion en son activité de tous les jours.

Après avoir conquis l’Algérie avec ses spectacles, l’humoriste et comédien tente de faire rire la France entière

- MERYEM BENOUA (Maroc - Russie) le 9 février 2023

Meryem réalise son rêve d’enfant en devenant humoriste ! A la fois théâtrale, pétillante, et en apparence douce et souriante, elle impose son style scénique qui n’en finira pas de vous surprendre !

8 ET 9 FÉVRIER, 20H30, COMÉDIE DE LILLE 204 RUE SOLFÉRINO, LILLE

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’HUMOUR

Lillarious le retour

DEUX JOURNÉES DÉDIÉES À L’ÉCOSYSTÈME DE LA PROFESSION

Parce que l’humour est un art majeur, et une industrie culturelle à part entière, Les Etats Généraux de l’Humour se tiendront à Lille dans le cadre du festival Lillarious by Montreux Comedy, les 6 et 7 février 2023. Ce sommet professionnel réunira de manière inédite, sur 2 jours, tous les acteurs du secteur : producteurs, agents, médias,

salles de spectacles, plateformes, influenceurs, écoles d’humour, syndicats...

- Chrysoula Zacharopoulou - Secrétaire d’État chargée de la Francophonie

- Sébastien Laurent - Head of Business Affairs Amazon Studios

- Jean-Philippe Thiellay - Président du CNM

- Caroline Vigneaux - Humoriste et représentante de la filière humour, SACD

- Gérard Pont - Directeur du Festival Les Francofolies

- Tom Rouyrès - Media Partnerships Manager, Meta Group

- Les Frères Taloche - Créateurs du Festival International du Rire de Liège

- Cécile Rap Veber - Directrice générale de la SACEM

6 ET 7 FÉVRIER, DE 9H À 18H - au Garage 34 BD CARNOT, LILLE

GALA COMME À MONTREUX - JASON DE BROKERSS ET LE COMEDY FRANÇAISE

Jason Brokerss

PRÉSENTÉ PAR JASON BROKERSS

Après l’énorme succès l’an dernier aux côtés du duo Gérémy Crédeville et Guillermo Guiz, le Grand Gala LILLARIOUS 2023 sera animé par Jason Brokerss, qui accueillera à son tour sa sélection de talents sur la scène mythique du Nouveau Siècle.

Deux grands temps forts conçus avec toute l’exigence et le savoir-faire du Montreux Comedy Festival !

Aux côtés de Paul Dechavanne, Louis Dubourg, Louis Chappey, Morgane Cadignan, Wary Nichen, Thibaud Agoston, Yacine Belhousse, Rey Mendes, Myriam Baroukh. Retrouvez aussi Doully le 10 février et Florence Mendez le 11 février.

10 ET 11 FÉVRIER, 20H30, NOUVEAU SIÈCLE 17 PLACE MENDÈS FRANCE , LILLE

Cliquez ici pour retrouver le programme complet du festival LILLARIOUS avec France Bleu Nord