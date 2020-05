Ma cinquante-cinquième et dernière journée de confinée

Hamster with a Chequered Flag

Hello ! Oui dernier billet d'humeur aujourd'hui. Demain nous serons déconfinés, un grand jour ! Quelle est la première chose que je vais faire demain ? Elle tourne beaucoup cette question sur les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas encore … Je vais peut-être déjà me bricoler une pancarte, et écrire en énorme dessus : « Si tu veux, tu peux...