« Je veux sortir ! Je veux rentrer ! Je veux sortir ! Youhou, humain tu m’ouvres ! J'irais bien me faire un p'tit pipi dans la pelouse ! » J'aime mon chat mais ...

Hello, c’est l’heure du petit billet d’humeur confinée ! Vous avez un chat à la maison ? Si oui vous allez me comprendre. Ouvrons ensemble le dossier chat ! Hier j'ai vu sur Facebook une photo d’un chat complètement déprimé, la tête dans les papattes, qui disait ceci « Au secours, ils vont rester à la maison jusqu’au 15 avril ! J’en peux plus ! » ...

Ma dix-neuvième journée de confinée Copier