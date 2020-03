Ma douzième journée de confinée

Quand on a déjà entièrement nettoyé et rangé sa maison, qu'on a passé des heures devant la télé et les vidéos humoristiques sur le net, en ce douzième jour de confinement, il est possible qu'on s'ennuie un peu... Mais non ! Avec encore un peu d'imagination, on peut s'occuper ! .