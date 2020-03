Ma neuvième journée de confinée

Woman in hair curlers working at home with laptop computer

Hello ! Confinement jour 9 et toujours en télétravail. C'est rigolo tous ces animateurs télé et journalistes qui bossent à la maison. Derrière eux, y’a plein de jolies bibliothèques, plein de jolis plafonds avec des belles poutres en bois ! Car oui en télé, il faut quand même soigner le cadre, c'est un minimum. Nous en radio, on se pose où on veut, on peut parler tous les jours depuis son lit si on veut ! Personne ne le saura ! ...