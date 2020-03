Ma première journée de confinée

Mon chef m'a annoncé hier que j’étais confinée et que je travaillerai désormais de chez moi ! Ma mission : chaque jour, un petit billet d’humeur pour amener un peu de légèreté ...

Man in glass cube

Et bien voilà, confiné la mère Vicky ! Je l’ai appris hier après-midi, quand mon chef est venu me voir : « Faut qu’on parle, on doit limiter les personnes présentes à la radio , alors faut qu’on s’adapte …, »

Ben … Ok

« Donc, ton créneau d’émission est repris par Paris donc, à partir de demain Vicky, tu vas rester chez toi … »

Ben …Ok

« Et tu travailleras donc de chez toi » ...