Ma quarante-et-unième journée de confinée

Giraffe sticking his head out of clouds

Hello ! Oui dé-con-fi-née ! 3 jours que je sors de mon village ! 3 jours que je vais à la ville ! Un événement. Et sans bouchon sur mon trajet, et avec un parking agréablement gratuit. Presque le rêve ça ! Alors, avant cette grande virée vers l'inconnu, je me suis préparée. Ça m'a rappelé le tout début du confinement, ...