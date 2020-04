Hello ! Allez un peu de légèreté pour cette 34ème journée confinée ! Alors, quoi de neuf ? Comment ça "rien" ? C’est vrai qu'en ce moment, on n’a pas des vies trépidantes... La dernière fois qu’on m’a dit " Salut ça va, quoi de neuf ? " je m’en souviens, ça a plus d’un mois, quand on arrivait encore à accéder au site...

Ma trente-quatrième journée de confinée