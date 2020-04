Ma vingt-septième journée de confinée

Je suis en vacances ! Ah quelle bonne nouvelle ces vacances confinées ! Le temps de préparer toutes mes affaires et je m’envole...

Vous connaissez le Fake Plane Challenge (challenge du faux avion) ? Le but est de faire croire qu’on est dans un avion et qu’on filme la vue depuis le hublot ! Mais évidemment tout est faux. Alors ce matin, comme j’avais très envie de pleurnicher sur ma semaine de vacances au soleil annulée, bouh, je me suis dit qu’il valait mieux....