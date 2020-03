Maman, t'as ta tête des mauvais jours

Comment va aujourd'hui Géraldine Mayr, confinée comme vous depuis 15 jours. Demandons-lui

Le confinement me rend mauvaise Copier

Benoit ? Demandez à n'importe qui ce qui est le plus dur dans le confinent, il vous dira le manque de vie sociale. Je suis assez d'accord. Normalement quand j'arrive à la radio le matin, j'ai ma chère Frederique Leteurnier avec qui je bave sur la tenue un peu trop bariolée de notre voisine de clope, et là, bah je n'ai que mon fils. Et me moquer de son pyjama trop petit et de son épi de travers, c'est beaucoup moins drôle.

Mais avec ce confinement, je rencontre un autre problème. Si ça continue trop longtemps. Je n'aurais plus du tout de vie sociale. Il parait que l'enfermement et le manque d'air çà me rend mauvaise dixit ma meilleure amie, à qui ce matin j'ai demandé gentiment d'aller se faire voir.

Et pourquoi ?

Parce qu'elle fait partie de cette catégorie de maman qui se réjouissent de pouvoir profiter de ce confinement pour passer du temps avec ses enfants. “Non mais tu vois Géraldine, avec nos vies super speed, on passe complètement à côté de pleins de choses, c'est important de les voir grandir, de transmettre, et blah et blah et blah”.

Et bah je lui ai rappelé qu'il y a encore 7 ans, elle n'en voulait pas d'enfants. Elle a toujours détesté ça, et que si le premier elle l'a eu, c'est parce qu'elle a vomi sa pilule, un soir ou on a abusé de la tequila ! D'ailleurs je lui avais proposé d'appeler son fils en hommage " sombrero"

15 jours de confinement et ma meilleure amie donc me fait la tronche, mon cher et tendre aussi.

Mais pourquoi ?

Parce que lui est confiné dans son coin aussi. Deux semaines d'amour platonique et virtuel et ce gros malin ne trouve rien d'autres à faire que d'occuper son temps à retrouver ses ex sur les réseaux sociaux ! Et il me le raconte ! Non mais sérieux, il est pas seulement confiné, il est surtout très con.

Prise de tête aussi avec maman qui voudrait que j'aille courir. Non mais sérieux. j'ai jamais couru, je vais pas m'y mettre maintenant. Elle veut peut être aussi que je prenne un chien ?

Mais là où je m’inquiète Benoît, c'est que j'ai l'impression que même ma voisine me fait la tronche. On s'est croisé tout a l'heure aux poubelles. Elle se tenait à un 1,50m de moi avec un air dégoûté, un masque sur la tronche comme si j’étais malade. Ça m'a énervé mais énervé... En remontant, j'ai demandé à mon fils : “Chéri, tu trouves que maman a un truc bizarre ?” Et vous savez ce qu'il m'a répondu ce petit ingrat ? “Oui maman tu as la tête des mauvais jours, le confinement ça ne te réussit pas !

Et comme on dit la vérité sort de la bouche des enfants...