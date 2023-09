Manu Payet, Philippine Delaire, Maxime Gasteuil… ils sont à l’affiche des Fous rires de Bordeaux en mars 2024

2024 s’annonce comme un splendide millésime pour les Fous rires de Bordeaux, en partenariat avec France Bleu Gironde. Pour sa 8ème édition, le festival d’humour made in Bordeaux va retourner la capitale girondine en proposant les spectacles des humoristes du moment. Après Laurent Baffie l’année dernière, vous aurez l’embarras du choix. Des pointures aux révélations, réservez vos soirées du 16 au 23 mars 2024. La billetterie est déjà ouverte .

Les plus grands noms de l’humour à Bordeaux

Ils ont réussi leur pari fou. Faire de Bordeaux une place qui compte sur la scène de l’humour. Les organisateurs des Fous rires de Bordeaux restent fidèles à leur ligne de conduite pour la nouvelle édition 2024 : réunir la crème de la crème de l’humour pendant huit jours.

Manu Payet, tête d'affiche des Fous rires de Bordeaux du 16 au 23 mars 2024 - Rudy Waks

Ben , Maxime Gasteuil , Manu Payet , Philippine Delaire , Aymeric Lompret ou encore M. Poulpe font partie du casting 2024. Plus de 40 artistes vont se succéder sur les différentes scènes du festival : Théâtre Fémina, Le Trianon, le Molière, la Nouvelle Comédie Gallien, l’Inox, le Grand Parc ou encore le Casino Théâtre Barrière à Bordeaux. Du "In" au "Off", les Fous rires vous réservent de belles surprises.

SOPHIE LA GIRAFE - MAXIME GASTEUIL

Amateurs d’humour et professionnels du secteur, tous se retrouvent pour les Fous rires de Bordeaux qui accueillent plus de 25 000 spectateurs chaque année. Pour qui allez-vous craquer cette année ? Laissez-vous tenter par cette belle aventure sur le ton de l’humour !