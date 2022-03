L'humoriste Mémé Casse-bonbons sera vendredi 1er avril au Royal Comedy Club et on vous offre vos places !

Vous avez envie de passer un bon moment de franche rigolade devant un spectacle, le vendredi 1er avril ? Vous pouvez aller découvrir Mémé casse-bonbons, provençale octogénaire encore bien pétillante pour son âge avancée, et "digne sœur" des Bodin's ! Et on vous offre vos places à l'antenne !

Passer la soirée du 1er avril (et le lendemain aussi !) à rire franchement, c'est ce qu'on vous propose de faire, et ce n'est pas un poisson (d'avril) !

Mémé Casse-bonbons est une jeune veuve. Enfin, jeune, c'est vite dit puisqu'elle a 84 ans ! Mais récemment, elle vient de perdre son mari. De retour chez elle, elle se souvient de son passé et tout le monde ou presque en prend pour son grade !

Le public découvre alors une octogénaire amatrice de boîtes en plastique, de porto et fumeuse invétérée de cigarettes au maïs. Un mélange entre les Vamps et Maria Bodin, tout en étant encore plus trash, en somme.

Anne Cangelosi incarne de manière originale et avec un certain dynamisme, cette vieille acariâtre plus prompte à cracher sur le corps encore fumant de son défunt mari qu'à essayer de comprendre pourquoi elle en est arrivée là...

