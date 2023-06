Mickael Bièche se macronise

Mickaël : Salut l’Isère et la classe moyenne. Oui, vous mes petites "Valérie Damidot" du promo-staging qui marouflez du code promo dans des grands classeurs A4...Santé !

Vanessa : Mickaël ? Qu’est ce que vous faites ? Vous n’allez pas boire cette bière à l’antenne ?

Mickaël : Oh que si, je veux voir si je suis à la hauteur du président de la république. Et voilà !

Vanessa: Mais pourquoi vous faites ça ?

Mickaël : Vous n'avez pas vu la vidéo du président, boire une bière cul sec dans les vestiaires du stade toulousain ? Un vrai mal alpha, qui dégaine plus vite que son ombre un décapsuleur qu'un 49,3. Notre président assèche aussi vite les bières que les arguments de la CGT. Macron qui a réussi sa guerre contre la covid, descend à nouveau la Corona, cul sec !

Vanessa : On rappelle que l’alcool est dangereux pour la santé !

Mickaël : Vous êtes bien gentille, car le président ne l’a pas rappelé. Il a bu sa bière tellement vite que son secrétaire n’a pas eu le temps d’envoyer une dérogation. La seule chose que le président a pu rappeler, c’est Brigitte. Pour qu’elle lui en décapsule une deuxième. La fin de l’abondance c’est pas pour tout le monde ! Hâte de voir, le FCG rugby en finale de top 14, on verra si le présent assume son cul sec de chartreuse. Sincèrement à 7h20 j’étais pas préparé !

Y a qu'à la mure, Mens ou à la buvette de la vallée de la gresse, que ça pose aucun problème. En plus hier, j’ai déjà bien chargé la mule, c’était la fête des pères, on a tout bu en double.

Vanessa : Pourquoi en double ?

Mickaël : Parce que c’était la fête des paires ! Donc on double les verres. Vous faites pas ça chez vous ? A l’apéro et pendant le plat chaud, fêtes des paires, et au dessert fêtes des repères, car on sait plus où on habite.

Vanessa : Vous avez fêté ça où ?

Mickaël : A Cuisine Land, pardon à Saint-Egrève.

La seule ville de de l’Isère où il y a plus de magasins de cuisine que de pharmacies ! A Saint-Egrève, y a un cuisiniste tous les 50 mètres. Le maire s'appelle Etchebest. J’ai un ami, c’est un fou. Il habite à Saint-Egrève, il acheté sa cuisine à Échirolles... Respect frérot !

Il y a au moins 14 magasins de cuisine, ça marche tellement fort que dans la même zone commerciale tu as les deux plus gros buffets à volonté de l’Isère ! Et seulement 1 salle de sport, tu comprends pourquoi la France concurrence les américains niveau obésité et pourquoi l’Isère concurrence la Chine tant y a des restaurants chinois et japonais !

Tu manges dans un buffet à volonté asiatique et au milieu des sushis, tu trouves du gratin dauphinois, du génie ! Et le pire c’est que le gratin dauphinois il est bon, normal entre les patates et la crème ils ont ajouté des morceaux de canard laqué !

C’est la dernière fois que vous me voyez dans un buffet à volonté. A la sortie du restaurant j’avais tellement mangé tout et n’importe quoi, j’ai cru que j’avais le covid, j’avais perdu le goût et l’odorat !

