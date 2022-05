Montlouis : Booder is back à l'Espace Ligéria, le Jeudi 2 juin 2022, à 20h30

Après le succès de ses rôles au cinéma dans « Neuilly sa mère » 1 et 2 et « beur sur la ville » et après le carton de sa pièce de théâtre « la grande évasion », Booder revient à ses premiers amours : le one man show, pour notre plus grand plaisir !