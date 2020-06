Nantes : la comédie revient sur les planches du Théâtre de Jeanne ce jeudi 11 juin

Cette réouverture du Théâtre de Jeanne était inattendue. La programmation initialement prévue ayant été annulée pendant la période de confinement, c'est donc une production maison avec une équipe entièrement locale, de l'auteur (Vincent Delboy) aux comédiennes (Armonie Coiffard et Agathe Jolivet) en passant par le metteur en scène (Thierry Patru, directeur du Théâtre de Jeanne), qui sera programmée du 11 juin au 11 juillet du jeudi au samedi à 20h30.

La comédie douce et dingue "Une mémoire d'éléphant (dans un magasin de porcelaine)" raconte de manière drôle et jolie la rencontre entre deux femmes très différentes dans la salle d'attente du cabinet d'un psy et l'évolution de leur relation. Entre la psychorigide Marianne et l'amnésique Babette, ça va faire des étincelles. Cette comédie a été reprise un peu partout en France depuis 2009. C'est son grand retour à Nantes.

Pendant la représentation, le port du masque est obligatoire. Chaque groupe est séparé par une place restant vide. Les réservations se font sur le site du Théâtre de Jeanne

Interview de Thierry Patru directeur du Théâtre de Jeanne et metteur en scéne