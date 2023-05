Noël en mai, c'est officiel.

Serge Papa Noël Galli : Salut l’Isère et la classe moyenne, à deux doigts de kidnapper le syndic de la copro pour relancer le chauffage !

ⓘ Publicité

Vanessa : Ah ? Serait ce le grand retour de Sergio Papagallo, sosie officiel de Serge Papagali.

**Serge Papa Noël Galli :**Oui mais non. Aujourd’hui je viens en tant que "Serge Papa Noël Galli", sosie officiel du père Noël de Laponie ! La Laponie d'où viennent les célèbres criminels, la Ponnie et le Clyde !

Vanessa : Mais pourquoi venir en père Noël en plein mois de mai ?

Serge Papa Noël Galli : Mais vous avez vu le temps qui fait. Le mois de mai, sonne avec le mois de "mairde" ! Le mois de mai, il a la gueule de Poutine qui découvre Zelensky au G7. Figé, froid dans le dos. En mai, y fait pas bon sortir ses miches avec un pantacourt, c’est à vous y rétrécir le murçons.

Ça tombe dru, ça meule, on a les noix qui se noient ! Il fait tellement humide, j’ai les genoux comme l’équipe d’Eric Piolle, y coincent, y n’avance plus ! J’ai du linge sur l'étendoir depuis deux semaines, il est toujours mouillé ! Avec ma femme, Sergine Mamagalli, à cause du froid, on enchaine les raclettes. Sauf que c’est pas la saison, obligé de faire ça avec du Cantal et du babybel ! Le seul côté positif c’est que mes voisins ont enfin de la discussion.

VOISIN : Oh monsieur Bièche, il fait froid, il ne fait pas bon sortir le cul d’une vache !

Serge Papa Noël Galli : Alors prenez soin de madame !

Vanessa : Vous y allez fort avec cette pauvre dame…

Serge Papa Noël Galli : Je ne les aime pas, je ne les aime pas ces branquignoles du Touvet ! Ils roulent en Audi, ils ont trois chiens dans un T3 qu'ils louent. Ils râlent tout le temps mais ils ne viennent jamais aux réunions de copro car ça veut pas payer l’isolation de l’immeuble. Par contre y a du monde pour la fête des voisins ! Beulu, beulu, beulu !

Vanessa : Mais alors pourquoi êtes vous habillé en père Noël ?

Serge Papa Noël Galli : J’anticipe ! Avec le réchauffement climatique dans quelques années, on fêtera Noël en mai ! Et je veux être le premier père noël disponible ! Mai is the new Christmas ! Car mai à l’envers ça fait i am, et en anglais ça veut dire je suis ! Je suis on y enlève le i ça fait Jésus ! Alleluia mes narval de l’osti ! Mai is the new Christmas !

Même Jésus ça lui convient, on fêtera plus sa naissance mais son ascension ! Ça l'arrange ! Le père noël y descend, Jésus y monte avec ses cadeaux, pas besoin d’attendre les rois mages ! On aura plus les rois mages mais les saints de glace qui ne viendront pas avec des galettes mais juste des fèves à semer !

Le sapin sera remplacé par un muguet de noël, en plus y a déjà les cloches. Et on ne s'engueulera plus pour savoir si on ouvre les cadeaux le 24 ou le 25 ! Noël en mai, ça sera le jour de l’ascension, le 24, le 25, le 26 euh...un jeudi voilà. Et comme au mois de mai on célèbre aussi le travail, on ne dira plus Noël au balcon, pâques au Tison ! Mais Macron au tison, casseroles au balcon.

Vanessa : Et la neige vous y avez pensé ?

Serge Papa Noël Galli : Mais il neige beaucoup plus au printemps qu'à Noël ! Je vous garantie qu’y a plus de jardins blancs en mai qu’en décembre à cause des pollens. Ca voltige, ça fond pas et sur un éternuement un peu trop poussé de mamie, ça peut vous offrir un héritage !

Serge Papa Noël Galli : Aller je vous laisse, je dois m’entrainer ! En mai, on ne rentre plus par les cheminées mais par les pompes à chaleurs !

Salut !

WWW.MICKAEL-BIECHE.COM