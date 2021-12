Noëlle Perna : on lui a souhaité un joyeux ... Noëlle !

Visiter le Périgord sera peut-être "le but de 2022", comme elle le confie au bout du fil. Noëlle Perna revient en Dordogne, où elle est déjà venue plusieurs fois en spectacle avec son personnage de Mado la Niçoise.

Noëlle Perna à répondu à notre coup de fil (on avait convenu du rendez-vous!). Chaque après-midi de la semaine à 17h22 c'est "22 v'la le 24" sur France Bleu Périgord. Nous essayons de joindre des artistes que l'on aime en Dordogne, qui ont marqué 2021, qui vont venir en Dordogne en 2022...

Noëlle Perna présentera Certifié Mado le 26 mars 2022 au Foyer Socio Culturel de Trélissac

Moi Mado née à Nice le 31 juillet 19 cent....Biiiiiiiip ! certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). J ai décidé de répondre à toutes les questions et surtout de répondre a celles..... que vous ne vous poserez jamais ! Fini le shove bin’z plein de cagades . À partir de dorénavant et jusqu’à désormais… que du certifié Mado