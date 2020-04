Noëlle Perna, Mado la Niçoise en VIP et la parole à une infirmière dans la Grande Confinade

La Grande Confinade c'est votre nouveau rendez-vous de divertissement sur France Bleu Roussillon en numérique, c'est en Facebook Live du lundi au vendredi de 17h à 18h et ça se regarde quand vous voulez ensuite.

Notre ambition : vous apporter un petit rayon de soleil le temps du confinement avec une partie de l'équipe de France Bleu Roussillon en live vidéo depuis leur domicile respectif. On parle du Pays Catalan, on sourit et on invite des personnes qui font l'actualité et des personnages.

Notre invité VIP : Noëlle Perna que vous connaissez surtout avec son personnage Mado la Niçoise. Mais Noëlle est une artiste bien plus complète encore et ce depuis des années 80. Elle devait nous enchanter mercredi 29 avril 2020 au Palais des Congrès de Perpignan avec « Certifié Mado ». Malheureusement ce ne sera pas possible avec la crise que nous traversons. En revanche c’est reporté au jeudi 12 novembre 2020 avec Boitaclous. Et Mado nous accorde une « Grande Confinade » n'hésitez pas à vous régaler !

Chaque soir 20h nous applaudissons nos « héros du quotidien » à notre fenêtre dont les infirmières. C'est le métier d'Alexandra qui est notre invitée.

Pour laisser votre messages pour celles et ceux qui œuvrent pour nous durant cette crise, un numéro, notre répondeur 100 % solidaire : 01 56 40 24 24. Diffusion des messages sur France Bleu avec la chansons de Soprano chaque soir 20h.

Julio Leone est notre référant en Catalan mais il est aussi chanteur et musicien (Ghetto Studio). Il nous propose 3 quiz musicaux avec un groupe , une chanteuse, un chanteur à reconnaître, juste pour le plaisir de s'amuser ensemble.

Christophe Cheval notre coach sportif lui nous montre quelques exercices à la maison.

N'hésitez pas à partager !!!