On en pense quoi de tout ça en Côte-d'Or ?

Open bar expresso, c'est la version courte de l'émission la plus bavarde de Côte-d'Or. Version courte et resserrée autour de 2 barrés qui ont, comme nous tous, plein de choses à dire sur l'actu et l'air du temps.

et expresso est l'occasion de faire une sorte de point d'étape dans cette crise sanitaire qui nous touche de plein fouet. Confinement, déconfinement, date du 11 mai... On refait le monde sans se prendre la tête autour de tout ce qu'on entend, lit ou voit autour de nous.

Aujourd'hui nos deux Barrés, comme souvent, ne sont pas les moins bavards des côte-d'oriens

C'est le moment idéal aussi pour faire nos auto-critiques.. Est-ce qu'on n'aurait pas, tous à notre niveau, sous-estimé la gravité de la situation ? Allons-nous tirer les (bonnes !) leçons de cette épreuve ?

Evidemment toutes ces questions nécessiteraient des heures et des heures de débats et mériteraient que tout le monde y participent.. Dans Open Bar Expresso nous n'avons que quelques minutes et on ne prétend pas détenir LA vérité ou LA solution à tout, bien au contraire, c'est ce qui nous permet de le faire avec un sourire grand comme ça !

Open Bar Expresso avec Bruce Duvic et Thierry Evrard Copier

