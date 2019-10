Paulo est de passage en Touraine, à Azay le Rideau, le vendredi 29 novembre

Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire, France

Oui, Paulo a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne juste et touche toutes les générations. Constamment renouvelés, ses textes taillés dans un humour subtil, abordent les sujets d’actualité comme au comptoir du café du village. Il transporte son public « A Travers Champs...», titre de son spectacle, et décrit avec un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens. Il nous parle d’un temps où l’on allait chercher l’eau au puits, où l’on regardait la télévision en noir et blanc, où Luis Mariano chantait Mexico et où Tino Rossi était jeune. Et puis il parle de notre temps, il chronique l'actualité politique, économique avec une pointe de candeur certes, mais sans jamais perdre son bon sens. Nostalgique, le personnage ne dit pas que c’était mieux avant. Peuplé d’anachronismes, son spectacle fait le pont entre hier et aujourd’hui et n’en tire que le meilleur !

Le vendredi 29 novembre 2019, à 20h30.

A la salle polyvalente Rodin : rue Gustave Eiffel 37190 Azay le Rideau

Tarif : 19€ par personne

Renseignements et réservations au 07 82 73 80 16.

Réservation obligatoire avant le 15 novembre.