Peut-on encore mourir... de rire ? (tant qu'à faire...)

Parce que le rire est le propre de l'homme, parce qu'il fait franchement du bien, parce qu'on en a besoin, et aussi parce que le coronavirus donne de la matière à réflexion, de nombreux citoyens - drôles, inspirés, et même parfois un peu provoc' - ont alimenté les réseaux !

Des centaines de dessins, blagues et autres vidéos circulent partout, alimentés par les circonstances.

Échantillon de ce qui fait aussi le bonheur d'internet et des réseaux

Du confinement inédit à la gravité de la situation, de la préoccupation majeure au parfois bien malgré nous ridicule de la situation, de la classe à la maison aux pénuries en tout genre, et peut-être finalement aussi un peu de la question de l'homme et de l'humilité, l'humour explore la crise sous tous ses angles.

Nous avons souhaité en partager quelques-uns, à prendre pour ce qu'ils sont : de l'humour !

Il y a d'abord les recommandations d'usage

Va-t-on assister à l'extinction de toute une espèce...? #Playmobilenpéril ! - Dominique Parreaux

Il y a aussi la pénurie de papier toilette... forcément, ça donne des idées !

Heureusement, "Les vécés étaient fermés de l'intérieur" que dix ans plus tard ! - Dominique Parreaux

Les pénuries de matériel et de masques expliqueraient-elles d'autres pénuries ? - Dominique Parreaux

La promptitude à mesurer la situation, sur fond de clichés

L'auteur(e) est évidemment resté(e) inconnu(e)

Le télétravail donne aussi pas mal de matière

Y a t-til un pilote dans l'avion ? - Dominique Parreaux

Ainsi que les fermetures ou autres dispositions de confinement de circonstance !

Les activités de la vie ont (un peu...) changé ! - Dominique Parreaux

Le COVID 19 aurait même déjà changé notre histoire...

En revanche, on garde Joyeux ! Il fait du bien ! - Dominique Parreaux

... et les histoires d'autres livres...

Forcément, Charlie est plus facile à trouver en temps de confinement ! - Dominique Parreaux

Nos comportements sont aussi parfois sujets à rire... et à réfléchir...

Notre civilisation laissera aussi ses traces ! - Dominique Parreaux

Quant aux distances de sécurité, les respecter n'empêche pas d'en sourire, avec un peu de recul...

Pas encore de report... Mais pas sûr que la solution suffise ! - Dominique Parreaux

Pas terrible du point de vue de la sécurité routière, c'est l'Abbey C du bon sens ! - Dominique Parreaux

À part ça, certains voient déjà plus loin que demain...

Ah oui... ! "Être une heure, une heure seulement..." - Dominique Parreaux

Et en bonus, une petite vidéo !

La croisière du moment, et presque tout pareil de bonheur ! PQFD !

Allez... prenez soin de vous et de vos proches, mais n'oubliez pas de rire ! On en a besoin.

Et France Bleu est là aussi pour ça : vous accompagner dans toutes vos questions, dans toutes vos préoccupations, et dans toutes vos émotions. Après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien !