PHOTOS - Plonk & Replonk posent un nain géant à la Saline royale d'Arc-et-Senans

Le collectif d'éditeurs suisses, Plonk & Replonk, spécialiste du photomontage humoristique, a installé un nain géant dans la cour de la Saline royale d'Arc-et-Senans. Une statue embétonnée qui annonce l'exposition "Sucrine royale" qui débute le 13 juin 2021 et s'étend jusqu'au 31 octobre.

Plonk & Replonk, les photomonteurs de la Chaux-de-Fonds en Suisse, s'exposent à partir du 13 juin 2021 à la Saline royale d'Arc-et-Senans, dans le Doubs. L'occasion de redécouvrir le collectif humoristique à travers une rétrospective, mais aussi de se plonger dans une nouvelle histoire, celle de la "sucrine royale", imaginée par Bébert de Plonk & Replonk. Il a également inauguré un nain géant installé lundi 31 mai dans la cour de la Saline royale.

Un gros nain coulé dans un bloc de béton a fait son apparition sur la pelouse de la Saline royale. Une arrivée accompagnée par un cortège d'autres nains, déguisés, et menés par Blanche-neige. La joyeuse troupe a assisté à l'installation du nain massif, soulevé par un tracteur et des chaînes. Et sous ce nain "embétonné" : un deuxième tout petit nain, caché pendant tout le trajet depuis la Suisse.

Plusieurs nains et Blanche neige accompagnaient le nain géant embétonné lors de son installation sur la pelouse de la Saline royale. Ils ont alors découvert un tout petit nain cuisinier. © Radio France - Rachel Saadoddine

C'est moi qui le protège, j'avais son passeport quand il a passé la frontière et il a déjà ses deux doses de vaccin contre le covid"

"Un nain cuisinier qui va pouvoir faire des saucisses de Morteau", selon son créateur, Bébert de Plonk & Replonk. Alors pas étonnant que Blanche-neige affirme le préférer au prince charmant : "en plus c'est le meilleur, il n'est vraiment pas chiant, il a eu ses deux doses de vaccin contre le covid".

Trois techniciens ont installé des cordes en métal autour du nain pour ensuite le soulever avec un tracteur. © Radio France - Rachel Saadoddine

Le nain est arrivé de Suisse sur un camion, "il a passé la frontière sans problème parce qu'il est vacciné", selon Blanche neige qui l'accompagnait. © Radio France - Rachel Saadoddine