Pour sauver ma retraite, j'ai changé de métier.

Je suis devenu ingénieur !

Grace à Manue, Zaza, Cio Cio et leur reforme des retraites !

Mais aussi grâce à Eric, très dissuasif avec l’augmentation de la taxe foncière ! Je vis à Grenoble mais sur le site des impôts j’ai l’impression de vivre à Saint Ismier !

Merci aussi à la tag dont l’abonnement mensuel se rapproche bientôt du prix d’une Fiat panda en LOA ! 30 ans d'abonnement mensuel, normalement la TAG devrait me proposer une option d’achat sur un tram ! Vanessa : Mickael, on ne comprend pas vraiment ce qu’il vous arrive. Jeudi ma vie a basculé !

Comme beaucoup de gens j’ai manifesté, avec ma grosse doudoune, "aller FO à FO la forme", un bâton dans une main et une gourde de chartreuse dans l’autre,…j’étais au ski !

Avec autant de neige tombée, il fallait que je manifeste ma joie sur la face de Bellevarde !

Et puis après une douche de la durée du titre Bohemians Rapsody, ma femme à crier : Ca suffit avec l’eau c’est pas Venise ici ! Je me suis brossé les dents à la main, pour économiser de l’électricité, j’ai mis mon pyjamas Pokémon acheté après moult négociations sur vinted, 15 euro, 50 au lieu de 16…

j’ai ouvert mon classeur sylvercrest de chez lidl, contenant mes points retraite…j’ai fait le calcul…seulement trois chiffres…alors j’ai crié, hurlé, j’ai pris ma tête et j’ai cassé un mur ! 750 euro de caution, classe moyenne !

Je me suis dit qu’il était temps de me reconvertir, d’oublier la retraite et de tout miser sur un métier qui rapporte ! Un job qui entre dans le top 10 des métiers les plus "sexy" : ingénieur dans le développement durable et la responsabilité sociétal !

